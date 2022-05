Er is altijd een gat in de wolken: Ricardo Brey maakt hoopvolle expo voor Hof van Busleyden

MechelenHet Hof van Busleyden in Mechelen mag dan een van de dagen in de stellingen staan, het weerhoudt het museum er niet van om nieuwe expo’s te organiseren. Tot eind augustus kan je er terecht voor ‘Gap in the Clouds’, een optimistische tentoonstelling van Cubaans-Belgische kunstenaar Ricardo Brey.

De permanentie is gedurende een jaar niet te bezoeken wegens restauratie, maar in de museumkelder (en via de toegang in de Sint-Jansstraat) blijven kunstliefhebbers meer dan welkom. De komende maanden exposeert Brey er, die eerder te zien was in SMAK Gent en M HKA Antwerpen.

De kunstenaar met atelier in Gent wil na de pandemie en protesten voor rassen- en gendergelijkheid een positief verhaal brengen. Er is altijd een gat in de wolken waardoor de blauwe lucht te zien. Blauw is dan ook de dominante kleur in de hedendaagse kunsttentoonstelling.

Toren

De expo kadert in het transitorische verhaal dat Museum Hof van Busleyden wil schrijven. “Heden en verleden komen voortaan aan bod in al onze tentoonstellingen”, zegt directeur Kristl Strubbe. Zo integreerde de kunstenaar enkele topstukken uit de collectie.

Volledig scherm Cubaans-Belgische kunstenaar Ricardo Brey stelt tentoon in het Hof van Busleyden met Gap in the Clouds © David Legreve

Brey liet zich ook inspireren door Mechelen, onder meer door de hier geboren alchemist Gerhard Dorn (c. 1530-1584) en het Cruijdeboeck van Dodoens. Hij bouwde ook een onafgewerkte toren, een (in)directe verwijzing naar de beroemde Sint-Romboutstoren.

Laagdrempelig

Blikvanger is ‘Every Life is a Fire’, een reeks dozen die de kunstenaar vulde met teksten, beeldhouwwerken en boekjes. “Met de komst van de kunstenaar van internationale allure zetten we de stad en Museum Hof van Busleyden weer een beetje sterker op de kaart”, zegt Cultuurschepen Björn Siffer.

Strubbe benadrukt dat het om een laagdrempelige expo gaat. “Iedereen is welkom, jong en oud. Om dat duidelijk te maken, stippelden we een interactief familieparcours uit met leuke opdrachten waarbij kinderen hun fantasie de vrije loop kunnen laten.”

Wandtapijten

De primeur van Gap in the Clouds was dinsdag voor Beatriz Larrotcha Palma, de ambassadeur van Spanje in ons land. Met het bezoek beoogt het Mechelse museum de banden aan te halen met Spaanse culturele instellingen om samen te werken rond de Bourgondisch-Habsburgse cultuur en geschiedenis.

Museum Hof van Busleyden plant in 2024 immers een grootste tentoonstelling over de kostbare wandtapijtencollectie van Antoine Perrenot de Granvelle (1517-1586), de eerste aartsbisschop van Mechelen. Koninklijke Manufactuur van Wandtapijten De Wit is partner.

