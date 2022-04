Enquête peilt naar mening over bib en CC

Mechelen Hiphoppio­nier steunt graffiti­pro­ject Racing met eerste nummers in 20 jaar

Als Racing Mechelen dit weekend kampioen speelt, dan zal het de titel kunnen vieren in een stadion dat groen-witter is dan ooit. Letterlijk. Jeugdspelers van Racing kleurden het deze week met Racing-getinte muurschilderingen. Dat met de steun van hiphoppionier Yves ‘Den Dunne’ Van Dun (48), die voor het eerst in twintig jaar met nieuwe muziek komt.

14 april