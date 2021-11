“Enkel nog maar privé-evenementen vanaf nu”: Mechels restaurant omzeilt Covid Safe Ticket

MechelenHet restaurant Julia in het centrum van Mechelen heeft een manier gevonden om het Covid Safe Ticket te omzeilen. Vanaf 3 november zal het privé-evenementen gaan organiseren. Klanten moeten vooraf wel een ticket voor hun ‘culinaire avond’ aanschaffen. “Eigenlijk verandert er niets en wettelijk zijn we in orde”, klinkt het.

Klanten van horecazaken zijn vanaf vandaag verplicht om het Covid Safe Ticket te laten tonen. Bij het restaurant Julia op de Steenweg in het Mechelse stadscentrum sloeg dat nieuws naar eigen zeggen in als een bom “We hebben wakker gelegen, gedubd en getobd over hoe we hiermee moesten omgaan”, luidt het bij de horeca-uitbaters op sociale media.

“In ons hele hart en lijf voelen was dat dit voor ons onmogelijk is.” Daarom beslisten de zaakvoeder om het concept van hun restaurant tijdelijk stop te zetten en organiseren ze vanaf 3 november enkel nog maar privé-evenementen. “Iedere week zullen wij van dinsdag tot zaterdag elke avond een ‘culinaire avond’ organiseren”, gaan de uitbaters verder.

Controles?

“Je kan kiezen wat je wil eten en wat je uitgeeft, maar via onze website koop je wel eerst een ticket voor de avond waarop je wenst te komen eten. Eigenlijk verandert er niets, behalve dat we een toegangsticket moeten vragen om wettelijk in orde te zijn. Zo’n ticket kost 1 euro en gaat integraal naar VZW ‘De Lage Drempel’.” Met hun nieuwe manier van werken omzeilt het Mechelse restaurant dus het Covid Safe Ticket.

Horeca Mechelen laat weten niet achter het idee te staan. Of er ook controles op de zaak zullen volgen en of er van bovenaf zal worden ingegrepen, is nog niet duidelijk. “Wij kozen voor dit beroep omdat we graag mensen zien en iedereen een ontspannen avond wensen te bieden”, besluiten de uitbaters. “Wij zijn tegen iedere vorm van uitsluiting en krijgen het dus niet over ons hart om mensen die ons hebben gesteund de deur te wijzen enkel en alleen omdat ze om welke reden dan ook geen Covid Safe Ticket kunnen voorleggen.”

Volledig scherm MECHELEN - Restaurant Julia op de Steenweg in Mechelen. © Tim Van der Zeypen