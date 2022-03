Emile en Melissa geven bakkerij op Pasbrug zuiderse twist: “Turkse broden en speciaal gebak, maar ook nog steeds een lang grijs”

Op Pasbrug, op de grens van Mechelen met Sint-Katelijne-Waver, openden Emile Dirlik en Melissa Ölmez vorig weekend hun bakkerij You and Me. Het koppel bracht de zaak op de Borgersteinlei opnieuw tot leven met een nieuwe stijl én een nieuw gamma. “We besloten om de traditionele bakkerij lichtjes een twist te geven met zuiderse invloeden. Zo hebben we Turkse pizza’s en broden en speciaal gebak. Voor een lang grijs kan je hier ook nog steeds terecht hoor. Het gaat om een aanvulling van het klassieke gamma dat je bij de bakker om de hoek vindt. Onze Assyrische roots wilden we graag in onze zaak verwerken, zowel in de aankleding als in het gamma”, vertelt Emile. “Ik werkte al een lange tijd als aan- en verkoper van bouwmaterialen, maar het was altijd al mijn droom geweest om iets met voeding te doen. Gelukkig kan ik rekenen op de volle steun van mijn vrouw. Dit is voor ons een nieuwe wereld, maar we zien het volledig zitten. We gaan ook heel veel luisteren naar de klanten. Wat zij vinden van het gamma, wat nog beter kan, hun mening over de openingsuren... De mensen moeten hier graag willen komen.” Bakkerij You and Me is open van maandag tot en met vrijdag van 7 tot 18 uur, op zaterdag van 7 tot 16 uur.