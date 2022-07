Egide Walschaertsstraat (N109) twee avonden en nachten onderbroken voor asfaltherstellingen

Tijdens de nachten van dinsdag 5 op woensdag 6 juli en van woensdag 6 op donderdag 7 juli, telkens tussen 20 en 6 uur, vinden er asfaltherstellingen plaats aan het wegdek van de Egide Walschaertsstraat. De werfzone bevindt zich ter hoogte van de brug over de spoorweg. “Om de werken te kunnen uitvoeren, moet de Egide Walschaertsstraat onderbroken worden voor gemotoriseerd verkeer in beide richtingen. Het verkeer volgt in beide richtingen een omleiding langs de E19. Het industriepark Mechelen-Zuid blijft steeds bereikbaar via afrit 10 Mechelen-Zuid. Voor fietsers is er geen hinder, zij kunnen steeds passeren langs de werfzone”, deelt AWV mee. De huidige planning van de werken werd opgemaakt onder voorbehoud van gunstige weersomstandigheden en kan bijgevolg nog wijzigen.