Effectieve celstraf van 1 jaar voor inbraak in leegstaande woning

Mechelen Verdachte in zware vechtpar­tij aan hogeschool die ook pakketjes over gevangenis­muur gooide, krijgt voorwaarde­lij­ke celstraf

De rechter in Mechelen heeft de Jordy G. (24) veroordeeld tot een celstraf van 12 maanden met probatie-uitstel. G. gooide afgelopen zomer een pakketje met drugs en een iPhone over de gevangenismuur. Op dat moment was hij voorwaardelijk vrij in het onderzoek naar een zware vechtpartij waarbij een andere jongeman zwaargewond raakte.

12:49