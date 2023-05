Eerste jongeren registreren zich in Pitzemburg voor Europese verkiezingen

“Toen brandweer klasham­ster Bimbo kon redden... Het leek wel een film”: 10 jaar geleden ging groot deel van basis­school De Baan in vlammen op

Lachende gezichten, een lenteterras én optredens van kleuters. Het is feest in de Mechelse basisschool De Baan. En dat staat in schril contrast met wat op 6 mei 2013, exact tien jaar geleden, gebeurde. Want toen vernielde een uitslaande brand maar liefst acht lokalen. Vlak daarna verhuisden de kleuters - met brandweerhelmpjes op - naar containerklasjes, intussen staat er een mooie nieuwbouw. “De brand heeft ons niet verslagen”, blikt waarnemend directeur Iris Rits terug. Het drama bracht ook mooie dingen met zich mee.