Eerste eigenaar stelt huis ter beschikking van Pandschap: “Wil iets doen aan inkomensongelijkheid”

Leest Paaltjes verdelen woonwijk, maar blijven wel staan

De knips in de Leestse woonwijk Vinkstraat-Ten Moortele blijven. Dat heeft het stadsbestuur beslist na een bevraging van de buurt. Een nipte meerderheid was voor het behoud van de proefopstelling met de betonblokken en paaltjes. “Het is veel rustiger nu”, zeggen voorstanders. Tegenstanders vinden dat ze te veel moeten omrijden.

14:25