Eerste begijnhofwoning krijgt zonnepanelen: “Een primeur in Vlaanderen”

NMBS zet tientallen taxi’s in om reizigers in rolstoel van en naar Mechelen te brengen: “Ik voel me als een koning”

De trein is altijd een beetje reizen, maar voor mensen met een beperkte mobiliteit is het vaker een lijdensweg. Zelfstandig op en af de trein stappen is niet mogelijk, en de meeste perrons in Vlaanderen zijn niet toegankelijk zonder assistentie. Door twee defecte liften in het station in Mechelen zijn de perrons er helemaal niet meer toegankelijk, waardoor NMBS al tientallen taxi’s heeft ingezet om reizigers van en naar het station te brengen. “Ik voel me als een koning", getuigt een van hen bij ‘VRT NWS’.