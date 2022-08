Eerste avond Maanrock is meteen een succes: “Zo’n snelle start de laatste 10 jaar nog niet gehad”

Wat een feestje! De Clement Peerens Explosition had er duidelijk zin in. Headbangen, meezingen en sign of the horns. Bezoekers van Maanrock deden allemaal gretig mee met de Vlaamse rockgroep. Het festivalterrein liep ook al goed vol “Opmerkelijk zeer vroeg”, zegt Kristof Calvo. “Maanrock verjaart en daar willen duidelijk heel wat mensen bij zijn. Zo’n snelle start hebben we nog niet gehad de laatste 10 jaar. Mechelen heeft Maanrock duidelijk gemist en dat is wederzijds: wij hebben onze bezoekers ook gemist en we zijn heel blij om helemaal terug te zijn.” Binnen ruim een half uurtje is het de beurt aan Clouseau. Verwacht wordt dat de Grote Markt dan helemaal zal vollopen. De bezoekers van Maanrock kwamen ook massaal met de fiets. Verschillende fietsparkings stonden al zeer snel, zeer vol.