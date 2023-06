“Eerst bont en blauw geslagen, dan volgden meerdere messteken”: buren getuigen over discussie in auto waarna man (37) wordt neergestoken

“De man was hevig aan het bloeden. Het zag er niet goed uit.” Zo klinkt het bij een van de buurtbewoners van de Vennekant in Mechelen die maandag getuige was van een discussie in een Range Rover die stevig uit de hand liep. Een 37-jarige man moest daarbij stevige klappen met een plank en ook enkele messteken incasseren van een andere man (40). “Het gaat hier al langer achteruit in de buurt”, klinkt het.