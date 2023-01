Eerlijke drugsdealer komt er vanaf met milde straf

De dertiger was sinds zijn arrestatie in februari 2022 bijzonder eerlijk. Hij gaf de feiten ook meteen toe. “Ik deed het om snel geld te kunnen verdienen”, luidde het. “Ik was zo’n twee maanden bezig en verkocht dagelijks tot 8 pakjes cocaïne.” Tijdens zijn arrestatie ruim een jaar geleden, werden er in zijn auto in totaal 29 pakjes met cocaïne aangetroffen. Het parket eiste een celstraf van 2 jaar met uitstel.