Een van podia Maanrock is in handen van studenten: “Brengen urban met hiphop, breakdance en skaten”

Mechelen Mavoc begint feestjaar voor 50-jarig bestaan met Mos­sel-Days: “We hebben dertig ploegen in competitie”

Mavoc staat voor een feestjaar. De enige Mechelse volleybalclub bestaat immers vijftig jaar en dat wil ze vieren, te beginnen met Mossel-Days het eerste weekend van september. Voorzitter Stef Maes (68) is fier op het gereden parcours en ambitieus naar de toekomst toe, al maakt hij zich tegelijk ook zorgen over de club van zijn hart en de volleybalsport in het algemeen.

19 augustus