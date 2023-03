Een tweedehandsbeurs, kussengevecht en wilgenwandeling: onze weekendtips voor de regio Mechelen

Bejaarde vrouw slachtof­fer van gauwdief­stal

Op de Leuvensesteenweg is een 80-jarige vrouw het slachtoffer geworden van een gauwdiefstal. De vrouw bezocht op het moment van de diefstal de supermarkt Delhaize. De dief ging ervandoor met haar handtas. Naast een bankkaart werden ook haar identiteitsdocumenten gestolen. Ook op de Zemstbaan werd dan weer een 67-jarig vrouw het slachtoffer van een gauwdiefstal. Ook zij was aan het winkelen in een supermarkt.