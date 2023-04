“Een ongelooflijke eer!”: oprichters Servus krijgen Groot Ereteken van Oostenrijkse ambassadeur

Werken maken park van verborgen parel: “Histori­sche koetsdoor­gang wordt in ere hersteld”

In een vroegere tuin tussen de Dijkstraat, Sint-Jan-Berchmansstraat en Brusselsesteenweg zijn de werkzaamheden gestart om van de verborgen groene parel een park te maken. De opening is gepland in de zomer.