Eén jaar na VeloVeilig Vlaanderen: meest gemelde gevaarlijke punten Caputsteenstraat en Hoogstratenplein aangepakt

Superfan Kris versierde huis in aanloop naar de bekerfina­le: “Er mag best wat meer geel en rood in de straten!”

Passanten kunnen er niet naast kijken: in de Kadodderstraat woont een superfan van Malinwa. Kris Roels (64) stak haar huis in een KV Mechelen-jasje in aanloop naar de finale van de Croky Cup van komend weekend en roept haar collega-supporters op hetzelfde te doen. “Er mag best wat meer geel en rood in de straten!”