“Een herinnering om te koesteren”: Regina verheft zwangere buiken tot kunstwerkjes

Het was een vriendin die haar op het idee bracht. “Ik teken al heel lang en zij vroeg mij of ik ook aan bellypaint deed. Dat was niet het geval, maar ik wilde het wel graag proberen. We hebben er een filmavond onder vrienden van gemaakt. Achteraf was ze zo tevreden, dat ze me zei het op te nemen in mijn vast aanbod. Ik deed al veel baby- en zwangerschapsfotografie dus het sloot mooi aan”, vertelt Regina.

Vorige week ging de fotografe en event planner via sociale media op zoek naar aanstaande mama’s die hun bolle buik van bij voorkeur 34 à 36 weken ter beschikking wilden stellen voor haar schilderkunsten, kwestie van een portfolio voor een website te kunnen opbouwen. Stadsgenote Ines Vranckaert (23) ging graag in op het aanbod en ontving de creatieve stadsgenote en dienst mobiele fotostudio maandag bij haar thuis.

Volledig scherm Regina Mandl schildert op de buik van Ines Vranckaert © Marc Aerts

Herinnering

Zowat twee uur later was de kunstige klus in een uiterst relaxte sfeer geklaard. “Het heeft ietsje langer geduurd omdat Ines zelf met een ontwerp kwam – dat is altijd net iets moeilijker dan dat wanneer ik uit mijn hoofd mag tekenen. Maar ik ben heel tevreden en we hebben intussen een leuke babbel gedaan”, vertelt Regina. Twee keer liet het zoontje van zich ‘horen’ met kleine stampjes, maar voor Regina vormde dat levendige canvas geen enkel probleem.

Ines, 36 weken zwanger van haar eerste kindje, was in de wolken met de sterrenhemel rondom haar navel. “Had ik de oproep niet gelezen, ik zou hier nooit aan hebben gedacht”, vertelt ze. “Het was een ontspannende ervaring en het is heel goed gelukt.” Een douchebeurt en het bellypaintwerkje is weg. “Maar het zal een leuke herinnering blijven”, weet Ines. “Ik denk dat ik een canvas zal ophangen in de kinderkamer.”

Volledig scherm Na het bellypainten, de fotoshoot © Marc Aerts

Feestjes

Voor Regina was het nog maar haar tweede zwangere buik – doorgaans schminkt ze kindergezichtjes; ze hoopt dat er nog veel meer zullen volgen. Ze moet op werkvlak een nieuwe weg zoeken nu haar baas met pensioen is. Ze werkt nu als zelfstandig fotografe en designer (GinMaPhotography) en startte twee maanden geleden ook met Picknick, Parties & Platters, waarmee ze picknicks en feestjes organiseert, desgewenst met zelfgemaakte en al even mooi beschilderde suikertaarten.

De Muizense met Oostenrijkse roots en haar Ecuadoriaanse man zijn dan ook zoekende na er een moeilijke periode te hebben opzitten. Ze kregen niet alleen met corona af te rekenen, maar Regina onderging ook een operatie aan een rughernia en beleefde twee risicozwangerschappen – waaruit dan wel twee pracht van dochters voortkwamen. Haar man zat dan weer vijftien maanden thuis na te zijn aangereden tijdens zijn werk.

Volledig scherm Na het bellypainten, de fotoshoot © Marc Aerts

“De voorbije vier jaar hebben we veel tegenslag gehad. Daarom hebben we tegen onszelf gezegd: het moet anders. We gaan positief denken en onze dromen najagen en dat is wat ik nu doe. Dat met de steun van mijn mama, die achter elk zot idee heeft gestaan. De fotografie, de feestjes, die ‘bellypaints’, dat is waar ik voor leef en wat ik wil blijven doen. Hopelijk lukt het”, besluit ze.

Meer info via op de Facebookpagina’s GinMaPhotography en Picknick-parties-platters.