Een familiefestival, salsadansen en een ambachtelijk marktje: onze weekendtips voor de regio Mechelen

voetbal tweede nationale B Hatim Akarom (22) is een van de nieuwko­mers bij Racing Mechelen, dat voorberei­ding aftrapt: “We gaan de druk niet uit de weg”

Onder een stralende zon, of in een broeierige hitte zo u wil, trapte Racing Mechelen maandagavond de voorbereiding op gang. Na een korte kennismaking, zette nieuwbakken Racing-coach Greg Vanderidt zijn troepen een eerste keer aan het werk. Onder hen nieuwkomer Hatim Akarom, de 22-jarige vleugelverdediger kwam in het tussenseizoen over van Cappellen en was eigenlijk nog een transfer van voormalig trainer Dave De Herdt.

19 juli