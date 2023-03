“Een derby is een derby”, maar supporters Malinwa sturen wel hun kat naar Racing

Stad vindt oplossing voor warme maaltijden in dorpen: “Waarom moeten dorpelin­gen meer betalen dan stadsbewo­ners voor hetzelfde?”

Stad Mechelen heeft een oplossing gevonden voor de warme maaltijden in de dorpen. Vanaf maart zal het Zorgbedrijf Rivierenland deze verzorgen, weliswaar tegen een meerkost voor de gebruikers. Opvallend: wie in een dorp woont, zal 4 euro meer betalen dan in de lokale dienstencentra in de stad, voor identiek dezelfde maaltijd. “Onaanvaardbaar”, luidt de kritiek.