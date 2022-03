Eco-kapper en schoonheidsspecialiste kiest voor caravan: “Behandeling moet écht rustmoment zijn”

Mechelen Infrabel zoekt recordaan­tal medewer­kers, ook in Mechelen: “Vijftig Jelles nodig!”

Infrabel organiseert zaterdag een Jobdag in Muizen. De spoorwegbeheerder kampt immers met een recordaantal vacatures. Alleen al in de ruime omgeving van Mechelen zoekt Infrabel dit jaar bijna vijftig nieuwe mensen. “We zoeken nog enorm veel Jelles”, zegt woordvoerder Thomas Baeken, verwijzend naar een lokale spoorarbeider met een opmerkelijk verhaal. Jelle Crauwels (34) studeerde af in de Rechten, om uiteindelijk toch in de voetsporen van zijn vader te treden als spoorwerker.

