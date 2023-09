E-sigaret ontploft in broekzak: man zwaar verbrand aan bovenbeen

“De elektronische sigaret van een man was ontploft. Het toestel zat nog in zijn broekzak”, zegt brandweerofficier Ronny Cornelis. Het incident gebeurde in de gang onder de perrons van het station toen de man aan het vapen was. Hinder voor het treinverkeer was er niet. De man raakte bij het incident wel zwaar verband aan het bovenbeen. Hij moest worden overgebracht naar het ziekenhuis voor verzorging. “In afwachting van de ambulance hebben wij het been gekoeld”, besluit de brandweerofficier.