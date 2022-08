Duo schuldig aan resem diefstallen en inbraken

Mechelen “Samen zorgen we ervoor dat de Mechelse oesterzwam­men blijven bestaan”: Coflab houdt crowdfun­ding voor mobiele ‘smoscon­tai­ner’

Een mobiele ‘smoscontainer’ om oesterzwammen te kweken op Mechels koffiegruis. Dat is de inzet van een crowdfunding van Coflab. De start-up zit sinds april in De Potterij, maar moet daar in het voorjaar alweer weg omwille van verbouwingen. “Samen zorgen we ervoor dat de Mechelse oesterzwammen blijven bestaan”, klinkt het. De paddenstoelen liggen deze week voor het eerst in de winkel. De actie steunen kan hier.

11 augustus