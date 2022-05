Duo schuldig aan reeks fietsdiefstallen, maar staan volgende maan opnieuw terecht voor fietsdiefstal

Mechelen NOISENOI­SENOI­SE doorbreekt stilte van LUNALIA

LUNALIA en kunstencentrum nona organiseren vanaf morgen dinsdag NOISENOISENOISE, een festival in een festival. Het moet de stilte van het voorjaarsfestival van het Festival van Vlaanderen Mechelen doorbreken. “Het is een contradictie. Net om de stilte gehoor te geven, moet men veel lawaai maken”, klinkt het. Tussen 3 en 7 mei kan je in nona terecht voor luidruchtige concerten. Op het programma: de percussionisten Evi Filippou en Aya Suzuki, visueel spektakel door Jaap Blonk, gitaarkwartet Zwerm en het Sami-trio Avant Joik. Daarnaast loopt ook een tentoonstelling. Meer info: https://www.nona.be/nl/festival/noisenoisenoise.

2 mei