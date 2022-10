Duo gooit flitsende vuilnisbak van de politie in Leuvense Vaart

MechelenIn Mechelen hebben twee mannen een flitsende vuilnisbak van de politie in de Leuvense Vaart gekieperd. De politie heeft een onderzoek geopend. Wat het duo heeft bezield, is nog niet duidelijk.

De politie van Mechelen-Willebroek was dinsdagnamiddag bezig met het uitvoeren van een snelheidscontrole langs de Stuivenbergvaart in Mechelen. Plots merkte een medewerker van de politiezone op dat twee personen voorbij de flitscamera wandelde en deze vervolgens in de Leuvens Vaart gooiden. Nadien sloeg het duo op de vlucht.

“Met behulp van een visser hebben we flitscamera uit het water kunnen halen en opnieuw op het droge leggen”, vertelt politiewoordvoerder Dirk Van de Sande. De twee mannen waren op dat moment nergens meer te bespeuren. Volgens de medewerker van de politiezone hadden zij ook het nodige gedaan om zich onherkenbaar te maken. Ze hadden namelijk hun gezichten bedekt.

Herstellingen

“Wij zijn inmiddels wel een onderzoek opgestart”, gaat de politiewoordvoerder verder. “We sporen de twee mannen nu op. Dit hopen we te kunnen doen op basis van onder meer camerabeelden in de buurt.” Wat het duo bezielde is nog niet duidelijk. Ook niet of één van de twee daders kort hiervoor geflitst werd door de flitscamera. De flitscamera werd nu opgestuurd naar de fabrikant voor nazicht en herstellingswerken.

De camera raakte naar verluidt beschadigd door de val, maar ook door in het water te liggen. Mechelaars met een zware voet moeten voorlopig nog niet in hun handen wrijven. “Onze werking komt niet in gedrang”, besluit politiewoordvoerder Van de Sande. “Wij kunnen onze werking voor meer verkeersveiligheid en op één van de drie killers in het verkeer, namelijk snelheid, gewoon verderzetten.”

