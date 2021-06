Duizend leden van Voorpost betogen met omstreden spandoek voor vrijheid van meningsuiting

Mechelen RESTOTIP: Thai Café opent dertiende vestiging: “Nemen klanten mee op reis”

11 juni Fans van de Thaise keuken hebben er een extra adresje in Mechelen bij. Angel Zhengi en Michel De Bloos openden donderdag op de IJzerenleen de dertiende vestiging van Thai Café. Ze beloven in hun bar/restaurant authentieke keuken in een gezellig kader om ter plaatse te genieten of thuis in een duurzame KioBox.