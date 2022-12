Drugsdealer staat ruim een jaar na eerdere veroordeling opnieuw voor de rechter

S. liep tegen de lamp in oktober 2021. De politie van Mechelen-Willebroek had toen een tip gekregen dat hij opnieuw bezig was met de verkoop van drugs. Even later waren ze ook getuigen van een drugsdeal en dus greep de politie in. “Een afnemer werd verhoord en gaf toe dat hij de drugs had aangekocht bij de beklaagde”, vertelde de openbaar aanklager vandaag op zitting.