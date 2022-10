Drugsdealer (36) riskeert 1 jaar cel: “Ik liet mijn leverancier en afnemers tot bij mij in het café komen”

Die drugsdeal gebeurde in de omgeving van het station in Mechelen. Wanneer de politie de afnemer tegenhield, vertelde hij dat hij al ruim een jaar drugs kocht bij de beklaagde. Hij kon worden aangetroffen in een café in de buurt. De politie hield hem in de gaten en volgde hem later naar huis. Daar werd cocaïne aangetroffen. Deze was verpakt in kleinere verpakkingen.