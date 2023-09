Drugsdealer (19) slaat twee minderjarige klanten in elkaar en besteelt hen voor 130 euro: 20 maanden cel geëist

Wielrennen Dijlespur­ters blazen fantasti­sche geschiede­nis nieuw leven in: “Volgend seizoen willen we uitpakken met een ploeg voor beloften en elites”

De Dijlespurters zijn een traditieclub in het wielrennen. Al negentig jaar komen ze met renners aan de start van wedstrijden in verschillende leeftijdscategorieën. Twintig jaar geleden stopte men echter met beloften en elites zonder contract. Er werd volop voor de jeugd gekozen. Nu wil men die beloften en elites in eer herstellen.