Dronken vrouw zigzagt over straat: “Het is Kerstmis, dan mag je toch drinken?”

Willebroek Installa­teur redt vier bewoners uit brandende woning: “Via ladder konden ze het pand verlaten”

21 december In het centrum van Willebroek is maandagnamiddag een zware brand uitgebroken in een woning. De brand ging gepaard met een felle rookontwikkeling. De bewoners konden – dankzij de hulp van een installateur van airconditioning – net op tijd worden gered. De schade in het gebouw is aanzienlijk.