Dronken man rijdt rond met cannabis en boksbeugel op zak

Horeca-uitbaters klinken op nieuwe terrassen aan voet Sint-Rom­bouts: “Maken er levend plein van!”

Het ogenblik van de officiële opening van het nieuwe terrassenplein was omwille van de regen slecht gekozen, maar het maakte de tevredenheid van de horeca-uitbaters aan de voet van de Sint-Romboutskathedraal er niet minder om. Vooral restauranthoudster Zahia Belkhiri was in haar nopjes. “Hier vraag ik al sinds 2016 om.”