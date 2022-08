Dronken chauffeur vlucht te voet weg aan alcoholcontrole: “Hij weigerde nadien ook nog ademanalyse”

Onaangepaste snelheid

De chauffeur was niet aan zijn proefstuk toe. In de winter van 2020 werd hij ook al dronken uit het verkeer gehaald. Ook toen moest de chauffeur zijn rijbewijs inleveren voor vijftien dagen. Een andere autobestuurder maakte het dan weer bont bij een alcoholcontrole op de Dendermondsesteenweg. “De vrouw reed met een onaangepaste hoge snelheid richting het controledispositief”, legt Van de Sande uit. “Pas op het laatste moment heeft ze ons opgemerkt en remde ze. Haar voertuig kwam zeer dicht bij het voertuig voor haar tot stilstand.”

Na een ademtest -en analyse bleek dat de chauffeur 1,6 promille alcohol in haar bloed had. De vrouw mocht eveneens haar rijbewijs inleveren voor 15 dagen. In totaal deden nog tien andere chauffeurs dit. Zes chauffeurs waren onder invloed van alcohol, vier chauffeurs hadden drugs in hun bloed. “Een van deze chauffeurs had een voorlopig rijbewijs, een andere chauffeur had nog maar vier maanden zijn rijbewijs”, gaat de politiewoordvoerder Van de Sande verder. “Bij een derde chauffeur werd er ook nog hasj gevonden.”