Dronken chauffeur rijdt tegen gevel na feestje op oudjaar: “De man had 2 promille in zijn bloed”

Het ongeval gebeurde nadat de chauffeur met zijn Audi uit de Boomkensstraat in Hombeek kwam gereden. “Op dat moment verloor hij de controle over het stuur en reed hij rechtdoor”, vertelt politiewoordvoerder Dirk Van de Sande. De wagen knalde tegen de gevel van een woning in de Boterstraat en reed ook door de garagepoort. Niemand geraakte gelukkig gewond. De lokale politie van Mechelen-Willebroek kwam ter plaatse voor de nodige vaststellingen. “De chauffeur, die ingeschreven staat in Nederland, vertoonde duidelijke tekenen van alcoholgebruik”, gaat Van de Sande verder. “Een ademtest gaf de agenten gelijk. Hij legde een positieve ademtest en had maar liefst 2 promille alcohol in zijn bloed.” Het rijbewijs van de chauffeur werd ingetrokken voor 15 dagen. De wagen, die de chauffeur had geleend, moest worden getakeld. Hij verklaarde aan de politie dat hij net van bij enkele vrienden kwam waar hij het begin van het nieuwe jaar had gevierd.