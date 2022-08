Dringend: aannemer steekt vanaf maandag nieuwe sifon onder kanaal Leuven-Dijle

Independer.be Met een gerust hart op vakantie? Vraag aan de politie om je woning te controle­ren

Tijdens de zomermaanden profiteren heel wat inbrekers van de afwezigheid van vakantiegangers. Vertrek je binnenkort op vakantie en wil je graag ongewenst bezoek vermijden? Dan kan je vragen of de lokale politie je woning regelmatig overdag of ‘s nachts van buitenaf nakijkt, die service is trouwens volledig gratis. Daarnaast kan je ook een extra diefstalverzekering afsluiten. Independer.be legt uit hoe je jouw woning en inboedel beschermt.

