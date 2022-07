Drietal staat voor de rechter voor fietsdiefstallen en heling ervan: “Ze dachten alleen maar aan gemakkelijk geldgewin”

Voetbal Jupiler Pro League Toon Raemaekers kijkt uit naar nieuwe uitdaging bij Malinwa: “De filosofie van Buijs moet me zeker liggen”

Nieuwkomer Toon Raemaekers (21) kwam transfervrij over van OH Leuven. De centrale verdediger wil zich na een moeilijk seizoen bij de Leuvenaars, hij speelde slechts één wedstrijd, bewijzen op het hoogste niveau. “Ik had nood aan een nieuwe omgeving. KV Mechelen pastte perfect in dat plaatje. Het is nu aan mij om te laten zien dat ik mijn plek verdien op het veld.”

14 juli