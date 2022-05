Drietal staat terecht voor een diefstalpoging van een elektrische fiets, maar beweert minderjarig te zijn

VOETBAL TWEEDE PROVINCIALE A Mariekerke-Branst mag na winst tegen Mortsel titel vieren: “We hebben er altijd in geloofd”

Enkele weken geleden leek Mariekerke-Branst goed op weg om ontspannen naar de titel te kunnen toeleven, maar een 1 op 6 veranderde de zaak. Winnen op de slotspeeldag van Mortsel werd plots een must, want ’s Gravenwezel-Schilde hijgde in de nek van Raf Joosten en de zijnen. Een nerveuze topper leek op een gelijkspel af te stevenen, maar 10 minuten voor tijd verloste de 18-jarige invaller Rachan Van Haegenberg de thuisploeg. Zo mag Mariekerke-Branst zich als kampioen opmaken voor eerste provinciale.

