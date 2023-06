Drietal ontkent dat ze aanslag wilden plegen op woning: Parket eist 37 maanden

Waren drie Nederlanders op weg naar een woning in de omgeving van de Battelsesteenweg in Mechelen om een aanslag te plegen? Op die vraag moet de rechtbank een antwoord proberen te vinden. Vandaag vorderde het parket alvast een celstraf van 37 maanden tegen het drietal. Vorig jaar werden ze gewapend opgemerkt in hun wagen. “We kwamen hier enkel een hapje eten”, getuigden ze op zitting.