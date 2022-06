Drietal dat ketamine verkocht krijgt cel- en werkstraffen

Het drietal kwam in het vizier van de politie nadat ze midden maart 2022 een voertuig aan de kant hadden gezet langs de Zwartzustersvest. Omwille van de hevige cannabisgeur werd het voertuig doorzocht. Eén van hen, een 50-jarige Mechelaar, probeerde nog een jointje te verstoppen. Er werd ook nog Ketamine aangetroffen in de auto. Hierop volgde er op een later tijdstip een huiszoeking. De vijftiger was niet thuis, maar de politie trof wel een 29-jarige illegaal uit Tunesië op doorreis naar Duitsland aan. Hij had Ketamine op zak.

Drugshandel

Later zou blijken dat de vijftiger in de woning van zijn vrouw verbleef. Wanneer ook daar een huiszoeking werd uitgevoerd, vonden de agenten er een aanzienlijke hoeveelheid drugs. Onder meer in de slaapkamers van zijn kinderen. Na verder telefonie-onderzoek linkte de politie ook nog een 26-jarige uit Duffel aan het duo. Hij dook op in het gsm-toestel van de 29-jarige illegaal. Het drietal werd gedagvaard voor het verhandelen van Ketamine. Alle drie ontkende de drugshandel.

Geen drugs

Enkel de vijftiger uit Mechelen en de 29-jarige illegaal pleitte schuldig aan drugsbezit. Zij vroegen enige mildheid. Iets waar de rechter met respectievelijk een werkstraf en straf met uitstel ook op in ging. De Duffelaar was de enige van de drie die vol voor de vrijspraak ging. Niet enkel werd er een geen drugs bij hem gevonden, ook in zijn gsm werden er volgens zijn advocaat Bart Vanmarcke drugsgerelateerde berichten aangetroffen. Alleen volgde de rechtbank het pleidooi van de strafpleiter niet.

Het achtte de feiten ook voor de Duffelaar bewezen en veroordeelde hem tot een celstraf van 18 maanden met uitstel.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.