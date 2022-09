Drie Muizense dames maken samen origineel wandtapijt over dorp

Het bijzondere kunstwerk werd zondag onthuld tijdens het traditionele kermisweekend in Muizen. “Het was onze dorpsconsulente die een jaar geleden vroeg of we niks konden maken om de kale muur in het dorpshuis mee op te fleuren. Wij kwamen met drie op die oproep af, en hoewel we elkaar niet kenden gingen we meteen samen aan het brainstormen. We zijn alle drie graag creatief bezig met stoffen, naald en draad en zo ontstond het idee voor dit wandtapijt”, zegt Puttemans.