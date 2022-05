Drie fietsen gestolen uit tuin

Mechelen Stad vernieuwt gendersta­te­ment: “Vrouw, man of X? Iedereen gelijk in Mechelen”

Stad Mechelen vernieuwt haar genderstatement. Voortaan spreekt ze niet meer over de gelijkheid tussen mannen en vrouwen, maar van mensen. “Vrouw, man of X? Iedereen is gelijk in Mechelen”, klinkt het.

16 mei