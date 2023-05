Drie diefstallen met geweld leven twintiger een effectieve celstraf op

Zwarte lijst of identi­teits­kaar­ten scannen van iedereen boven 12 jaar: recreatie­do­mei­nen willen amokmakers deze zomer buitenhou­den

De Nekker in Mechelen registreert voortaan elke identiteitskaart van wie ouder is dan 12. Voor wie te boek staat als amokmaker, krijgt de kassamedewerker deze zomer een rood scherm te zien. Het recreatiedomein verstrengt zijn veiligheidsmaatregelen na een aantal incidenten vorige zomer. Net vandaag raakt ook bekend dat Oost-Vlaanderen als tweede provincie een uniforme zwarte lijst invoert voor zijn vier provinciedomeinen. “Wij zijn al lang vragende partij voor een nationaal systeem”, klinkt het ook in Mechelen.