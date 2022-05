Drank, kledij én juwelen gestolen bij woninginbraak

Afscheidne­men­de Mathieu Wellens (41) kopt VC Rijmenam naar titel op slotspeel­dag: “Gerechtig­heid!”

Na de nederlaag van Hombeek tegen Leest United sprong Rijmenam vorige week opnieuw naar de leiding. Zo kregen de troepen van trainer Didier Malandrini de kans om op eigen veld kampioen te worden, maar dan was winnen van ploeg in vorm Wavria B wel een must. Beide teams hielden elkaar lange tijd in evenwicht, maar tien minuten voor tijd kopte Mathieu Wellens (41) de thuisploeg in zijn laatste wedstrijd naar het delirium.

