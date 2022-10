Dorpstheater kiest voor Hugo Matthysens ‘Frankenstein’: „We kregen zelf een beetje schrik”

BattelHet is vroeg Halloween in Battel. Dorpstheater De Compainie brengt op 13, 14, 15 en 16 oktober ‘Frankenstein, of Smrntwsk alleen!’ van Hugo Matthysen. De voorstelling is zo doldwaas dat het publiek van plaats mag ruilen met de acteurs en een hele uitdaging voor het jonge gezelschap. “We krijgen er zelf een beetje schrik van!”

‘Frankenstein, of Smrntwsk alleen’ wordt de tweede grote voorstelling in de nog jonge geschiedenis van De Compainie. Het brengt de acteurs terug naar waar het allemaal voor hen begon: in de grote zaal van De Baronie. Alleen staan de acteurs er dit keer niet op het podium.

“Wij kijken graag verder dan de traditionele theateropstellingen”, zegt Stefan Van Loon, één van de drijvende krachten achter het gezelschap voor en door Battelaars. “Voor onze vorige voorstellingen kozen we er ook voor om buiten de lijntjes te kleuren. En dat doen we deze keer opnieuw.”

“Om ons stuk een ruim speelveld te geven kozen we ervoor om de klassieke zaalindeling om te keren. Zo zullen wij spelen in de zaal en zullen we de tribune voor het publiek opbouwen tegen en op het podium. We zetten ons publiek dus letterlijk op het podium.”

Volledig scherm Dorpstheater De Compainie brengt op 13, 14, 15 en 16 oktober ‘Frankenstein, of Smrntwsk alleen!’ van Hugo Matthysen. Tom Saeys en Jan Cannaerts in gesprek © Wannes Vansina

Koor

Personages als burgemeesters Zjnerp en inspecteur Tvatisav leerde Battel reeds kennen op het ‘Halfstoogstfeest’ tijdens Battel Kermis, maar de acteurs zijn met veel meer. Met elf om precies te zijn. En eigenlijk hadden ze nog het gezelschap moeten krijgen van een koor, maar dat haakte af.

“Het stuk met zijn absurde humor ligt ons, maar toen we doorhadden dat we zelf moesten zingen, kregen we toch een beetje schrik”, vertelt Inge Tanghe. Met recht en reden. “Je hoort het: het zijn geen zangers”, zegt regisseur Tom Saeys (illusionist bij Cirque du Soleil en acteur bij de improvisatiegezelschap ‘De Improfeten’) met een gemeen lachje.

Volledig scherm Dorpstheater De Compainie brengt op 13, 14, 15 en 16 oktober ‘Frankenstein, of Smrntwsk alleen!’ van Hugo Matthysen. De cast. © Wannes Vansina

Aan de Mechelse troubadour Jan Cannaerts (bekend van onder meer Cannaerts & Van Cutsem) om dat nog goed te krijgen. Hij neemt de muzikale begeleiding op zich. “Het is uitdagend , maar komt goed. Battel heeft bakken talent, al ben ik benieuwd wat Hugo Mathyssen hier zelf van zou vinden. De inzet is enorm. Elke avond zitten wij hier”, zegt Saeys.

Gecharmeerd

Tot voor kort kende de Schotenaar Battel niet eens. “Een van mijn beste vrienden, collega-Improfeet Christophe Stienlet, woont hier vlakbij, maar ik was hier nog nooit geweest. ‘Hier is hier blijkbaar ook iets’ , dacht ik bij het binnenrijden. Maar ik ben wel gecharmeerd.”

‘Frankenstein, of Smrntwsk alleen!’ wordt op 13, 14 en 15 oktober gespeeld om 20 uur, op 16 oktober om 14 uur. Info en tickets: www.decompainie.be.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.