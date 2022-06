Dolle achtervolging in Willebroek centrum nadat 17-jarige wegvlucht van politiecontrole: “Ik had schrik”

“De jonge chauffeur werd opgemerkt tijdens een BOB-controle langs de Dendermondsesteenweg in Willebroek”, weet politiewoordvoerder Dirk Van de Sande. “Terwijl hij kwam aangereden vanuit de Scheldelaan, maakte hij bij het zien van de controleactie rechtsomkeer. Hierop gingen twee politievoertuigen hem meteen achterna met blauwe zwaailichten én sirenes.” De jonge chauffeur was evenwel niet van plan om zich zomaar aan de kant te laten zetten. Wanneer één van de twee achtervolgende politievoertuigen de baan versperde om de vluchtende chauffeur te doen stoppen, raasde hij er rakelings voorbij.

Dolle rit

“Het was het begin van een wel erg dolle rit doorheen het centrum van Willebroek”, gaat de politiewoordvoerder verder. Die rit ging volgens de lokale politie van de Rupellaan naar de Dijlelaan, de Scheldelaan, de Emiel Vanderveldestraat, de Vakbondstraat, de Berkenlei, de Herman Vosstraat, de Gaston Fromontlaan en vervolgens terug via de Emiel Vanderveldestraat richting de Jozef Wautersstraat, de Camille Huysmansstraat en opnieuw naar de Emiel Vanderveldestraat. “Ter hoogte van het kruispunt met de Gulden Vliesstraat werd de jonge chauffeur uiteindelijk klemgereden”, aldus Van de Sande.

De 17-jarige chauffeur werd gecontroleerd en toen bleek dat hij over een voorlopig rijbewijs beschikte. Niet enkel mocht hij op dat moment niet rijden, er was ook geen begeleider in het voertuig. De twee passagiers, beide twee andere jongeren, in het voertuig hadden eveneens geen rijbewijs.

Politiewoordvoerder Dirk Van de Sande

“Ik had schrik voor de controle”, verklaarde de tiener bij zijn verhoor aan de politie. De politie stelde meerdere processen-verbaal op. Hij en zijn ouders zullen binnenkort worden gedagvaard voor de politierechtbank. Niet enkel voor het rijden in een weekendnacht met een voorlopig rijbewijs, maar ook voor de achtervolging.

Herstelexamens

“Tijdens die achtervolging werd er erg gevaarlijk gereden aan hoge snelheden”, vertelt Van de Sande. “Zo werd haalde hij op een gegeven moment een snelheid van 85 kilometer per uur in een zone dertig.” Tijdens de BOB-controles afgelopen weekend werden er in totaal 1.396 voertuigen aan de kant gezet voor een alcohol- of drugstest. 25 van hen hadden te veel gedronken, vijf chauffeurs waren dan weer onder invloed van drugs. Eén chauffeur had dan weer zowel cannabis als 0,7 promille alcohol in zijn bloed. Zijn rijbewijs werd ingetrokken voor vijftien dagen.

Datzelfde gebeurde nog bij vijf andere chauffeurs. Vier van hen hadden ofwel cannabis ofwel cocaïne in hun bloed, de vijfde chauffeur had 1,9 promille alcohol in zijn bloed. Ook deze chauffeur had nog maar enkel een voorlopig rijbewijs. “Normaal gezien hadden we ook nog het rijbewijs van een zevende chauffeur ingetrokken voor vijftien dagen”, besluit Van de Sande. “Maar zijn rijbewijs lag nog op het politieparket van Brussel na een veroordeling. Hij moest zijn herstelexamens nog gaan afleggen.” Tot slot werden er nog elf rijbewijzen ingetrokken voor zes uur en moesten dertien chauffeurs hun rijbewijs inleveren voor drie uur.

