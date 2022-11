Dolle achtervolging eindigt in arrestatie: “Twintiger haalde snelheden tot 200 kilometer per uur”

MechelenDe politie van Mechelen-Willebroek heeft een 23-jarige man van Albanese origine opgepakt. Dat kon wel pas na een dolle achtervolging over de E19 en de Brusselse Ring. De twintiger haalde daarbij niet enkel extreme hoge snelheden, maar bracht ook vaak andere automobilisten in gevaar.

De 23-jarige man en zijn voertuig stonden geseind naar aanleiding van eerdere feiten van eind oktober jongstleden in Mechelen-Zuid. “Toen we een ANPR-melding ontvingen van het geseinde voertuig en deze het industriepark in Mechelen-Zuid verliet om de E19 op te rijden richting Brussel, wilden onze collega’s hem aan de kant zetten”, vertelt politiewoordvoerder Dirk Van de Sande. “Alleen weigerde de bestuurder om te stoppen.”

Het gaspedaal werd serieus ingeduwd en de man vluchtte weg. Tijdens die achtervolging werden snelheden gehaald van meer dan 200 kilometer per uur. “De man wisselde ook meermaals op gevaarlijke wijze van rijstrook, bracht andere automobilisten op de autosnelweg in gevaar en reed soms zelfs op de pechstrook”, gaat Van de Sande verder. De achtervolging zette zich nog een hele tijd verder. Onder meer ook over de Brusselse Ring en over de E40 richting Gent.

In Groot-Bijgaarden probeerde hij de politie kwijt te spelen door zich op de parking langs de snelweg te parkeren. “Maar dat mislukte en daar konden onze collega’s hem uiteindelijk ook klemrijden”, zegt Van de Sande nog. “Het was ook daar op die parking dat we hem konden arresteren. De 23-jarige man zonder enige officiële verblijfplaats in ons land, werd gearresteerd en meegenomen naar het politiekantoor in Mechelen voor verder onderzoek. Na zijn verhoor werd de man ter beschikking gesteld van het parket.”

