“Doelstellingen betaalbaar wonen worden niet gehaald”, zegt Vooruit. Stad riposteert

Het oppositieraadslid legde de ambities uit het bestuursakkoord van 2018 naast de actuele cijfers. “Er zijn sindsdien nog maar 48 sociale koopwoningen gerealiseerd en er zijn er momenteel nog 9 in aanbouw. Geen 100 sociale koopwoningen zoals beloofd. Het bestuur blijft ver onder de eigen ambities”, zegt Verbeurgt.

“Maar voor bescheiden woningen is het nog dramatischer: daar werd er nog geen enkele van de 150 beloofde gerealiseerd. Bijzonder pijnlijk.” En ook het sociaal verhuurkantoor hinkt volgens de socialist achter. Van de beloofde 400 huurwoningen zouden er eind dit jaar 292 moeten zijn gerealiseerd. “Er is nog een lange weg te gaan.”

Iedereen in bad

Woonpunt kan wél een mooi parcours voorleggen. “Als bestuurder van de sociale huisvestingsmaatschappij zet ik me samen met het ganse bestuur in om meer sociale woningen te realiseren en dat werpt vruchten af. Maar met klassieke sociale woningen alleen gaan we de wooncrisis in onze stad niet oplossen”, zegt Verbeurgt.

“We moeten alle middelen inzetten om meer betaalbare woningen te realiseren, zeker voor mensen die niet in aanmerking komen voor een sociale woning”, stelt hij. Hij wil daarnaast dat de stad projectontwikkelaars oplegt dat ze bij elk project minstens 20 procent betaalbare woningen realiseren. “Iedereen moet mee in bad.”

Versnelling hoger

Arthur Orlians antwoordt namens het stadsbestuur en is het niet met Verbeurgt eens. “Met Woonpunt leveren we deze bestuursperiode meer dan 1.100 sociale woningen op. Renovatie en nieuwbouw. In ons bestuursakkoord beloofden we 200 bijkomende sociale huurwoningen, het zullen er meer dan 360 extra zijn. Ook het Sociaal Verhuurkantoor is 10 versnellingen hoger geschakeld in vergelijking met het verleden.”

Wat betreft de bescheiden- en koopwoningen, verwijst hij naar een nieuw Vlaams kader dat op komst is. “Minister Diependaele werkt een systeem van geconventioneerde huur uit en dit kader zal in de toekomst beter toelaten om die doelgroep te bereiken. Deze aantallen zullen in de tweede helft van de legislatuur dan ook nog toenemen.”

Geen lessen te leren

Hij neemt de kritiek niet. “Nergens in Vlaanderen heeft men zo’n grote inspanningen gedaan op vlak van sociaal wonen als in Mechelen. Dat erkent zowel de meerderheid als de oppositie. De oppositie is trouwens vertegenwoordigd in de raad van bestuur en zou beter daar beleidsvoorstellen doen in plaats van persberichten schrijven.”

“Van de socialisten hebben we bovendien geen lessen te leren. We hebben quasi ons volledig patrimonium moeten renoveren wegens het wanbeleid van de socialisten in het verleden en ze houden elk nieuwbouwproject in onze stad tegen. Nochtans zou meer woningaanbod de prijzen op de woningmarkt doen dalen”, besluit Orlians.

