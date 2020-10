“Dit is zo absurd dat het lachwekkend wordt”: Annick strijdt al twee jaar om te veel betaalde boete terug te krijgen

The Hindu Needle Trick brengt derde album uit: “Hopelijk in 2O21 wel een uitgebrei­de concert­reeks”

12 oktober The Hindu Needle Trick brengt op 23 oktober zijn derde langspeler uit. Een feestje om ‘Creatures Of Convenience’ te releasen zit er ten gevolge van de covid-19-crisis niet in, videoclips die volledig coronaproof zijn gelukkig wel.