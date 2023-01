“Dit is een straatje zonder einde”: Parket eist voorwaardelijke celstraf van 15 maanden tegen hardleerse drugsdealer (41)

In oktober 2022 werd hij al slapend aangetroffen in de ondergronds parking van het Holliday Inn hotel in het Mechelse stadscentrum. Hij was onder invloed van drugs en had 24 gram aan amfetamines op zak. In het zadelcompartiment van zijn bromfiets vond de politie later ruim 145 gram aan amfetamines en bij de huiszoeking in de woning van de veertiger - waar ook zijn moeder en dochtertje wonen - werden er opnieuw amfetamines gevonden. De man staat bij de politie gekend voor drugsfeiten, ook bij justitie is hij geen onbekende.