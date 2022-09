Dijlestad wil opnieuw stappenkampioen wandelen worden: “10.000 stappen per dag verbeteren gezondheid fundamenteel”

voetbal Rabbi Mwenda (Rupel Boom) blijft positief ondanks bekeruit­scha­ke­ling bij Francs Borains na arbitrale blunders (3-1): “Het beste moet nog komen”

Rupel Boom gaat niet in de bekertrommel met eersteklassers na een 3-1-nederlaag bij tweedenationaler Francs Borains. Opnieuw een ontgoocheling voor de troepen van Stéphane Demets, die ook al twee keer verloren in competitieverband. En toch zeggen de cijfers niet alles, want zondagnamiddag was Rupel Boom wel het grootste deel van de wedstrijd dominant en voetbalde het ook kansen bij mekaar. Maar Francs Borains was efficiënter en ook de arbitrage deed z’n duit in het zakje.

29 augustus