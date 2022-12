Dijlestad trekt project voor een vlottere afhandeling van omgevingsaanvragen: “Kan enorme tijdswinst opleveren”

Duatlon Dik jaar na doodsmak maakt voormalig wereldkam­pi­oen Diego Van Looy wederoptre­den in Malaga: “Huilend van opluchting over streep”

Mirakels in de sport, ze bestaan echt. Een dik jaar nadat voormalig wereldkampioen Diego Van Looy op training in Spanje werd aangereden door een vrachtwagen en daarbij onder meer zijn nek en rug brak, maakte hij afgelopen zondag een geslaagd wederoptreden in de marathon van Malaga. De 27ste plek aan de finish was daarbij bijzaak, het doorzettingsvermogen en de wilskracht van Van Looy verdient het grootste respect.

