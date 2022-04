Dijlestad kende op een na hoogste stijging zonnevermogen

Bonheiden Marthe (7) ontving al honderden kaartjes en tekeningen na oproep in HLN: “Vanuit Nieuwpoort, Brugge en zelfs Rotterdam”

De oproep om een kaartje of tekening te sturen naar de ziekenhuiskamer van Marthe (7) uit Bonheiden, is niet in dovemansoren gevallen. Nog geen week na de oproep van mama Jill Bruynseels in deze krant kwamen er al honderden kaartjes en tekeningen binnen, het merendeel in Marthes favoriete thema: K3. “Er komen zelfs kaartjes vanuit Nederland.”

14 april